ЕС осудил проведение РФ "местных выборов" в оккупированном Крыму

Евросоюз осудил проведение Российской Федерацией местных выборов в оккупированном Крыму и Севастополе. Заявление по этому поводу опубликовал представитель внешнедипломатической службы ЕС Петер Стано, сообщает Европейская правда.

Спикер заявил, что ЕС решительно осуждает так называемые "выборы" России в оккупированном Крыму и Севастополе 6-8 сентября.

"ЕС не признает этих так называемых "выборов" в Крыму и их результатов. Они ничтожны и не могут иметь юридических последствий. Руководство России и ответственные за организацию этих нелегитимных действий будут привлечены к ответственности… Через более чем 10 лет после вторжения России и попытку противоправной аннексии Крыма ЕС подчеркивает свою позицию: Крым – это Украина" , – заявил Стано.

"Есть один очевидный выход из этой войны: Россия должна немедленно прекратить свою противоправную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины и вывести силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ" , - добавил он.

8 сентября Россия проводила выборы в местные органы власти субъектов РФ разного уровня. В МИД Украины подчеркнули, что результаты так называемых "выборов" ничтожны, а сами "выборы" – нелегитимны.