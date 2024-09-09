Про падіння біткоїна та як це вплине на крипторинок: прогнози експертів

На початку липня вартість біткоїна різко впала і досягла найнижчої позначки за останні два місяці. Це сталося через те, що інвестори очікують продажу великої кількості біткоїнів збанкрутілої біржі Mt Gox, а також через дії уряду Німеччини. Давайте разом проаналізуємо ситуацію, що склалася.

Детальніше про фактори, що спричиняють тиск на крипторинок

Спостереження за тестовими транзакціями з гаманців, пов'язаних з ліквідованою біржею Mt Gox, підтверджує ризики, пов'язані з майбутнім розподілом активів. Запланований на липень розподіл біткоїнів може призвести до значного збільшення пропозиції на ринку та, як наслідок, до короткострокового тиску на ціну. Зважаючи на значне зростання вартості біткоїна за останнє десятиліття, очікується, що більшість одержувачів вирішать фіксувати прибуток шляхом продажу отриманих активів. Айден Хьюз з сімейного офісу Evergreen Growth висловлює думку, що кредитори Mt. Gox навряд чи спровокують значний продаж біткоїнів. Однак, він попереджає, що тривале утримання ціни нижче за $60 тис. може призвести до подальшої корекції ринку. Вже й інші криптовалюти, включаючи Ethereum та XRP, теж подешевшали. При такій ситуації на ринку, власникам електонних грошей варто обирати тільки перевірений криптообмінник з рейтингу ТОП-5.

Наприкінці червня 2024 року уряд Німеччини розпочав масовий продаж близько 50 000 біткоїнів, які були конфісковані в результаті боротьби з кіберзлочинністю. Цей крок викликав значний резонанс і мав відчутний вплив на ринок криптовалют. Загальна вартість проданих біткоїнів оцінювалася в близько 2,9 мільярда доларів США. Уряд Німеччини вирішив конвертувати конфісковані криптовалюти для поповнення державного бюджету. Масовий продаж такої кількості біткоїнів протягом короткого періоду створив значний тиск на ринку, що призвело до тимчасового зниження ціни біткоїна. Хоча початковий шок від масового продажу біткоїнів вже минув, цей випадок став важливим уроком для учасників крипторинку. Він нагадує про те, що ринок криптовалют залишається волатильним і схильним до впливу зовнішніх факторів, включаючи дії державних органів.

Біткоїн занурився в тривалу ведмежу фазу

Ведмежа фаза – це період на ринку, який характеризується загальним зниженням цін. У цей час інвестори, як правило, продають свої активи, очікуючи подальшого падіння. Це протилежність бичачої фази, коли ціни зростають, і інвестори активно купують активи. Сильне падіння біткоїна на 25% з початку року викликало хвилю обговорень щодо стабільності криптовалютного ринку і подальшої ситуації, що його очікує. Востаннє таке затяжне падіння біткоїна спостерігалося літом 2022 року.

Технічні аналітики, такі як Тоні Сікамор з IG Australia Pty, зосереджують свою увагу на 200-денній ковзній середній як ключовому індикаторі для визначення подальшого напрямку руху ціни біткоїна. Успішне подолання цього рівня опору може свідчити про завершення короткострокової ведмежої фази та потенційний початок нового бичачого періоду. Поки Федеральна резервна система США не пом'якшить свою позицію, за прогнозом Стефана фон Хеніша з OSL SG Pte, ціни будуть і далі знижуватися.

А от думка Кхушбу Кхуллар з Lightning Ventures залишається оптимістичною щодо майбутнього біткоїна. Виступ Джерома Пауелла та дані про інфляцію в США можуть суттєво вплинути на криптовалютний ринок, вважає Каролін Маурон з Orbit Markets. Ці події можуть змінити поточні прогнози щодо монетарної політики та, як наслідок, вплинути на ціни криптовалют.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance.