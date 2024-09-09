О падении биткоина и как это повлияет на крипторинок: прогнозы экспертов

В начале июля стоимость биткоина резко упала и достигла самой низкой отметки за последние два месяца. Это произошло из-за того, что инвесторы ожидают продажи большого количества биткоинов обанкротившейся биржи Mt Gox, а также из-за действий правительства Германии. Давайте вместе проанализируем сложившуюся ситуацию.

Подробнее о факторах, вызывающих давление на крипторынок

Наблюдение за тестовыми транзакциями из кошельков, связанных с ликвидированной биржей Mt Gox, подтверждает риски, связанные с предстоящим распределением активов. Планируемое на июль распределение биткоинов может привести к значительному увеличению предложения на рынке и, как следствие, к краткосрочному давлению на цену. Учитывая значительный рост стоимости биткоина за последнее десятилетие, ожидается, что большинство получателей решат фиксировать прибыль путем продажи полученных активов. Айден Хьюз из семейного офиса Evergreen Growth высказывает мнение, что кредиторы Mt. Gox вряд ли спровоцируют значительную продажу биткоинов. Однако он предупреждает, что длительное удержание цены ниже $60 тыс. может привести к дальнейшей коррекции рынка. Уже и другие криптовалюты, включая Ethereum и XRP, тоже подешевели. При такой ситуации на рынке, владельцам электронных денег следует выбирать только проверенный криптообменник из рейтинга ТОП-5.

В конце июня 2024 года правительство Германии начало массовую продажу около 50 000 биткоинов, конфискованных в результате борьбы с киберпреступностью. Этот шаг вызвал значительный резонанс и ощутимое влияние на рынок криптовалют. Общая стоимость проданных биткоинов оценивалась около 2,9 миллиарда долларов США. Правительство Германии решило конвертировать конфискованные криптовалюты для пополнения государственного бюджета. Массовая продажа такого количества биткоинов в течение короткого периода оказала значительное давление на рынке, что привело к временному снижению цены биткоина. Хотя первоначальный шок от массовой продажи биткоинов уже прошел, этот случай стал важным уроком для участников крипторинка. Он напоминает о том, что рынок криптовалют остается волатильным и склонным к влиянию внешних факторов, включая действия государственных органов.

Биткоин погрузился в длительную медвежью фазу

Медвежья фаза – это период на рынке, характеризующийся общим снижением цен. В настоящее время инвесторы, как правило, продают свои активы, ожидая дальнейшего падения. Это противоположность бычьей фазы, когда цены растут, и инвесторы активно покупают активы. Сильное падение биткоина на 25% с начала года вызвало волну обсуждений относительно стабильности криптовалютного рынка и ожидающей его ситуации. В последний раз такое затяжное падение биткоина наблюдалось летом 2022 года.

Технические аналитики, такие как Тони Сикамор из IG Australia Pty, сосредотачивают свое внимание на 200-дневной скользящей средней как ключевом индикаторе для определения дальнейшего направления движения цены биткоина. Удачное преодоление этого уровня сопротивления может свидетельствовать о завершении краткосрочной медвежьей фазы и возможном начале нового бычьего периода. Пока Федеральная резервная система США не смягчит свою позицию, по прогнозу Стефана фон Хениша из OSL SG Pte, цены будут и дальше снижаться.

А вот мнение Кхушбу Кхуллар из Lightning Ventures остается оптимистичным относительно будущего биткоина. Выступление Джерома Пауэлла и данные об инфляции в США могут оказать существенное влияние на криптовалютный рынок, считает Каролин Маурон из Orbit Markets. Эти события могут изменить текущие прогнозы по монетарной политике и, как следствие, повлиять на цены криптовалют.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance.