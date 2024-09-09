У серпні РФ здійснила майже 500 хімічних атак проти ЗСУ – Генштаб

Армія Росії продовжує застосовувати проти Сил оборони заборонені до використання під час війни боєприпаси, повідомляє Лівий берег.

"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу" , – повідомили у Генштабі.

За серпень подібних випадків зафіксовано 447. А загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року таких випадків нарахували 4035.

У Генштабі наголосили, що цим Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

У червні Генштаб повідомляв, що росіяни частіше почали використовувати хімічні речовини на фронті.