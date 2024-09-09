В августе РФ совершила почти 500 химических атак против ВСУ – Генштаб

Армия России продолжает применять против сил обороны запрещенные к использованию во время войны боеприпасы, сообщает Левый берег.

"Наряду с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, являющиеся средствами борьбы с беспорядками и запрещенные для использования в качестве средств ведения войны. Также есть значительная часть боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа" , – сообщили в Генштабе.

За август подобных случаев зафиксировано 447. В целом же за период с 15 февраля 2023 года по 24 августа текущего года таких случаев насчитали 4035.

В Генштабе подчеркнули, что этим Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

В июне Генштаб сообщал, что россияне чаще стали использовать химические вещества на фронте.