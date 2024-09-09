Вартість підписки на ChatGPT може зрости одразу до $2000

OpenAI розглядає можливість значного підвищення вартості преміумпідписки на ChatGPT. Наразі користувачі платять $20 на місяць, але ця сума може зрости до $2000. Про пише повідомляє The Information, повідомляє Ліга.net.

Невідомо, буде це щомісячна чи річна підписка або ж створять новий рівень доступу до передових можливостей штучного інтелекту. Такі зміни можуть бути спрямовані на фінансову стабілізацію компанії, оскільки ходять чутки про економічні труднощі.

OpenAI може впровадити підписку вартістю $2000 для доступу до нових AI-моделей, як-от Strawberry, яка зможе вирішувати складні багатокрокові завдання, включно з математичними рівняннями. Ця модель покликана генерувати якісні дані для ще більш потужної системи під кодовою назвою Orion, запуск якої може відбутися вже цієї осені.

Розробка таких моделей потребує значних витрат. За оцінками, лише підтримка ChatGPT обходиться компанії приблизно у $700 000 на день. Прогнозовані річні прибутки від преміумпідписки можуть скласти близько $2 млрд, але навіть цього може бути недостатньо для покриття всіх витрат. Деякі джерела припускають, що без додаткових інвестицій OpenAI може опинитися на межі банкрутства вже через рік.

Іронія полягає в тому, що, попри фінансові труднощі, ChatGPT продовжує залучати мільйони користувачів. Наразі понад 200 млн осіб щотижня використовують платформу, а більш як мільйон бізнесів мають підписку. Проте бізнес продовжує зазнавати значних збитків.