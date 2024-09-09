Стоимость подписки на ChatGPT может вырасти сразу до $2000

OpenAI рассматривает возможность повышения стоимости премиум-подписки на ChatGPT. Пока пользователи платят $20 в месяц, но эта сумма может вырасти до $2000. Об этом пишет The Information, сообщает Лига.net.

Неизвестно, будет это ежемесячная или годовая подписка либо же создадут новый уровень доступа к передовым возможностям искусственного интеллекта. Такие изменения могут быть направлены на финансовую стабилизацию компании, поскольку ходят слухи об экономических трудностях.

OpenAI может внедрить подписку стоимостью $2000 для доступа к новым AI-моделям, таким как Strawberry, которая сможет решать сложные многошаговые задачи, включая математические уравнения. Эта модель призвана генерировать качественные данные для более мощной системы под кодовым названием Orion, запуск которой может состояться уже этой осенью.

Разработка таких моделей требует больших затрат. По оценкам, только поддержка ChatGPT обходится компании примерно в $700 000 в день. Прогнозируемые годовые доходы от премиум-подписки могут составить около $2 млрд, но даже этого может быть недостаточно для покрытия всех расходов. Некоторые источники предполагают, что без дополнительных инвестиций OpenAI может оказаться на грани банкротства уже через год.

Ирония заключается в том, что, несмотря на финансовые трудности, ChatGPT продолжает привлекать миллионы пользователей. Сейчас свыше 200 млн человек еженедельно используют платформу, а у более миллиона бизнесов есть подписка. Однако бизнес продолжает нести значительные убытки.