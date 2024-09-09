Close button

Кабмін змінив назви двох міністерств

Кабмін змінив назви двох міністерств
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Кабінет міністрів перейменував Міністерство культури та інформаційної політики України і Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомляє Українська правда.

Про це говорить постанова КМУ № 1028.

Міністерство культури та інформаційної політики України перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, а Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України - на Міністерство розвитку громад та територій України.

Міністерствам доручено забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання Кабінетові міністрів України пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.

Нагадаємо:

  • Верховна Рада 5 вересня проголосувала за призначення міністром культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького, який до цього був заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.
  • Також парламент призначив ексочільника Київської ОДА і заступника голови Офісу президента Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій України.

Новини

Популярні теми форуму

analytics