Кабмін змінив назви двох міністерств

Кабінет міністрів перейменував Міністерство культури та інформаційної політики України і Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомляє Українська правда.

Про це говорить постанова КМУ № 1028.

Міністерство культури та інформаційної політики України перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, а Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України - на Міністерство розвитку громад та територій України.

Міністерствам доручено забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання Кабінетові міністрів України пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.

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