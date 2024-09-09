Кабмин изменил названия двух министерств

Кабинет министров переименовал Министерство культуры и информационной политики Украины и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит постановление КМУ № 1028.

Министерство культуры и информационной политики Украины переименовано в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины - в Министерство развития общин и территорий Украины.

Министерствам поручено обеспечить в двухнедельный срок подготовку и представление Кабинету министров Украины предложений о внесении в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления.

Напомним: