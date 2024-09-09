Банкіра підозрюють у продажі землі НБУ, що завдало збитків на 5 млн

Прокуратура повідомила про підозру начальнику одного з відділів Національного банку України за фактом службової недбалості під час реалізації майна банку, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури, повідомляє Економічна правда.

Слідство встановило, що у 2021 році Національний банк України отримав у власність майно, передане в іпотеку фізичною особою, зокрема і земельні ділянки, розташовані у Київській області.

Їх загальна площа понад 15 га, вартість - майже 9 млн грн.

У подальшому в 2022 році правління Національного банку України затвердило умови продажу цього майна та земельних ділянок.

"Підозрюваний мав забезпечити належний контроль та перевірку вартості земельних ділянок, умови продажу яких погоджувались колегіальним органам на основі його інформації та наданого аналізу цін.