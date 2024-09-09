Банкира подозревают в продаже земли НБУ, что нанесло ущерб на 5 млн

Прокуратура сообщила о подозрении начальнику одного из отделов Национального банка Украины по факту служебной халатности при реализации имущества банка, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам. Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, сообщает Экономическая правда.

Следствие установило, что в 2021 году Национальный банк Украины получил в собственность имущество, переданное в ипотеку физическим лицом, в том числе и земельные участки, расположенные в Киевской области.

Их общая площадь более 15 га, стоимость - почти 9 млн грн.

В дальнейшем в 2022 году правление Национального банка Украины утвердило условия продажи этого имущества и земельных участков.

"Подозреваемый должен был обеспечить надлежащий контроль и проверку стоимости земельных участков, условия продажи которых согласовывались коллегиальным органам на основе его информации и предоставленного анализа цен.