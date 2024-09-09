У Польщі викрили групу диверсантів з Росії та Білорусі – віцепрем’єр

У Польщі викрили групу диверсантів, повідомив 9 вересня під час пресконференції віцепрем’єр-міністр, міністр цифризації країни Кшиштоф Гавковський, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, "викрили представників російських і білоруських служб, які мали конкретну ціль з погляду кібербезпеки – вивідати інформацію і потім вдатися до шантажів, як індивідуальних, так й інституційних".

"Служби мали завдання напрацювати вектори входу до різних польських інституцій, і тих на рівні місцевої влади, і на рівні державних компаній, які повʼязані зі сферою безпеки" , – сказав Гавковський.

Які саме це інституції міністр не назвав, але додав, що "всі вони були поінформовані і включені в оперативну процедуру".

За словами Гавковського, викрити диверсантів вдалося завдяки співпраці різних польських спецслужб, зокрема, Агенції внутрішньої безпеки та військовим:

"Ми маємо справу з ситуацією, в якій персональні дані мали стати основою для шантажу. Шантажу, який мав на меті вимагати гроші, але також шантажу, який мав на меті, можливо, примусити до співпраці".

Міністр додав, що "у кіберпросторі сигнали про небезпеку надходять щохвилини. Протягом дня часто трапляється понад 1000 кіберінцидентів".

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода