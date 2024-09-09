В Польше разоблачили группу диверсантов из России и Беларуси – вице-премьер

В Польше разоблачили группу диверсантов, сообщил 9 сентября во время пресс-конференции вице-премьер-министр, министр цифризации страны Кшиштоф Гавковский, сообщает Радио Свобода.

По его словам, "разоблачили представителей российских и белорусских служб, которые имели конкретную цель с точки зрения кибербезопасности - выведать информацию и затем прибегнуть к шантажам, как индивидуальным, так и институциональным".

"Службы имели задачу наработать векторы входа в различные польские институты, и те на уровне местных властей, и на уровне государственных компаний, которые связаны со сферой безопасности" , - сказал Гавковский.

Какие именно это институции министр не назвал, но добавил, что "все они были информированы и включены в оперативную процедуру".

По словам Гавковского, разоблачить диверсантов удалось благодаря сотрудничеству различных польских спецслужб, в частности, Агентства внутренней безопасности и военным:

"Мы имеем дело с ситуацией, в которой персональные данные должны стать основой для шантажа. Шантажа, который имел целью требовать деньги, но также шантажа, который имел целью, возможно, принудить к сотрудничеству".

Министр добавил, что "в киберпространстве сигналы об опасности поступают ежеминутно. В течение дня часто встречается более 1000 киберинцидентов".

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