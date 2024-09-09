Китай підтримує "мирні зусилля" Індії з урегулювання війни в Україні – МЗС

Китай підтримує зусилля всіх країн, які прагнуть зробити внесок у завершення російсько-українського конфлікту, в тому числі й уряду Індії. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи повідомлення про поїздку радника прем’єр-міністра Індії до Москви для обговорення "мирних зусиль" щодо війни РФ проти України, повідомляє Укрінформ.

"Китай відданий просуванню мирних переговорів і підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання "української кризи" (так у КНР називають російську війну проти України – ред.) мирним шляхом" , - сказала Мао.

За її словами, в українському питанні позиція китайської сторони залишається незмінною і полягає в прихильності вирішенню "кризи" шляхом переговорів.

"Китай готовий продовжувати працювати з міжнародним співтовариством, щоб накопичувати умови для політичного врегулювання конфлікту" , - зазначила дипломат.

Водночас Мао не відповіла на питання про подальші плани китайського уряду зі сприяння завершенню російського вторгнення в Україну.