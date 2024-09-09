Китай поддерживает "мирные усилия" Индии по урегулированию войны в Украине - МИД
Китай поддерживает усилия всех стран, стремящихся внести вклад в завершение российско-украинского конфликта, в том числе и правительства Индии. Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщение о поездке советника премьер-министра Индии в Москву для обсуждения "мирных усилий" по войне РФ против Украины, сообщает Укринформ.
"Китай предан продвижению мирных переговоров и поддерживает все усилия, направленные на урегулирование "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины – ред.) мирным путем", - сказала Мао.
По ее словам, в украинском вопросе позиция китайской стороны остается неизменной и заключается в приверженности решению "кризиса" путем переговоров.
"Китай готов продолжать работу с международным сообществом, чтобы накапливать условия для политического урегулирования конфликта", - отметила дипломат.
В то же время, Мао не ответила на вопрос о дальнейших планах китайского правительства по содействию завершению российского вторжения в Украину.