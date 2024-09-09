Литва підготує план масової евакуації через війну в Україні
На початку жовтня Литва підготує загальнонаціональний план масової евакуації. Про це на пресконференції повідомила міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте, повідомляє Ліга.net.
Міністерка нагадала про війну в Україні та наголосила, що Литва стикається з кібератаками й перебуває "на передовій конфлікту", що робить питання захисту населення ще актуальнішим.
"Цивільний захист зараз важливий як ніколи. Ми відчуваємо гібридні атаки та дезінформацію, і диверсії стали частиною нашої реальності. Хоча місцеві органи влади мають свої плани евакуації, необхідний план на національному рівні", — зазначила Білотайте.
Вона також підкреслила, що для посилення цивільного захисту недостатньо дій лише Литви, тому вирішено співпрацювати з іншими балтійськими країнами і звертатися за фінансовою підтримкою ЄС.
"Ми повинні координувати наші зусилля на регіональному та європейському рівні. Це дорого, але важливо об'єднати наші можливості та отримати підтримку від ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків, щоб краще зрозуміти загрози й посилити заходи захисту населення", — заявила міністерка.