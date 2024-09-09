Литва підготує план масової евакуації через війну в Україні

На початку жовтня Литва підготує загальнонаціональний план масової евакуації. Про це на пресконференції повідомила міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте, повідомляє Ліга.net.

Міністерка нагадала про війну в Україні та наголосила, що Литва стикається з кібератаками й перебуває "на передовій конфлікту", що робить питання захисту населення ще актуальнішим.

"Цивільний захист зараз важливий як ніколи. Ми відчуваємо гібридні атаки та дезінформацію, і диверсії стали частиною нашої реальності. Хоча місцеві органи влади мають свої плани евакуації, необхідний план на національному рівні" , — зазначила Білотайте.

Вона також підкреслила, що для посилення цивільного захисту недостатньо дій лише Литви, тому вирішено співпрацювати з іншими балтійськими країнами і звертатися за фінансовою підтримкою ЄС.