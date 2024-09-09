Литва подготовит план массовой эвакуации из-за войны в Украине
В начале октября Литва подготовит общенациональный план массовой эвакуации. Об этом на пресс-конференции сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, сообщает Лига.net.
Министр напомнила о войне в Украине и подчеркнула, что Литва сталкивается с кибератаками и находится "на передовой конфликта", что делает вопрос защиты населения еще более актуальным.
"Гражданская защита сейчас важна как никогда. Мы чувствуем гибридные атаки и дезинформацию, и диверсии стали частью нашей реальности. Хотя у местных органов власти есть свои планы эвакуации, необходимый план на национальном уровне", — отметила Белотайте.
Она также подчеркнула, что для усиления гражданской защиты недостаточно действий только Литвы, поэтому решено сотрудничать с другими балтийскими странами и обращаться за финансовой поддержкой ЕС.
"Мы должны координировать наши усилия на региональном и европейском уровне. Это дорого, но важно объединить наши возможности и получить поддержку от ЕС. Мы призываем провести оценку рисков, чтобы лучше понять угрозы и усилить меры по защите населения", — заявила министр.