Литва подготовит план массовой эвакуации из-за войны в Украине

В начале октября Литва подготовит общенациональный план массовой эвакуации. Об этом на пресс-конференции сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, сообщает Лига.net.

Министр напомнила о войне в Украине и подчеркнула, что Литва сталкивается с кибератаками и находится "на передовой конфликта", что делает вопрос защиты населения еще более актуальным.

"Гражданская защита сейчас важна как никогда. Мы чувствуем гибридные атаки и дезинформацию, и диверсии стали частью нашей реальности. Хотя у местных органов власти есть свои планы эвакуации, необходимый план на национальном уровне" , — отметила Белотайте.

Она также подчеркнула, что для усиления гражданской защиты недостаточно действий только Литвы, поэтому решено сотрудничать с другими балтийскими странами и обращаться за финансовой поддержкой ЕС.