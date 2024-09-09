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Нардепи пропонують запровадити систему відеоспостереження за українцями у публічних місцях

Нардепи пропонують запровадити систему відеоспостереження за українцями у публічних місцях
Фото: Pixabay

Законопроєкт 11031 пропонує запровадити систему відеостеження за громадянами заради збору біометричних даних та особистої інформації, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить картка законопроєкту﻿ на сайті Верховної Ради.

Проект закону зареєстрували нардепи від фракції "Слуга народу" В’ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші ще у лютому, нід має назву "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки".

Народні обранці пропонують ідентифікувати громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та іншої інформації, до якої входять: ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Згідно з текстом проєкту, об’єктами відеомоніторингу будуть:

  • інформаційні об’єкти, до яких належать фізичні особи, а також транспортні засоби;
  • публічні місця;
  • території загального користування;
  • території, будівлі, споруди закладів освіти, охорони здоров’я та приміщення в них;
  • речі і предмети.

Ідентифікація інформаційного об’єкта "фізична особа" здійснюється на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу:

  • власне ім’я,
  • дата народження/смерті,
  • місце народження,
  • стать,
  • відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи,
  • відомості про громадянство або його відсутність,
  • відцифрований образ обличчя особи,
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспортного документа особи тощо.

Крім того, українці, персональні дані яких було внесено до систем відеомоніторингу, мають право ознайомитися з даними відносно себе, вимагати поновлення і виправлення інформації про себе та на забезпечення захисту своїх прав, якщо запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено.

Як повiдомлялось, з моменту запуску в Україні системи автофіксації порушень правил дорожнього руху, водії сплатили до бюджету штрафів на суму понад 2,1 мільярда гривень.

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