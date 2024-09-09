Нардепи пропонують запровадити систему відеоспостереження за українцями у публічних місцях

Законопроєкт 11031 пропонує запровадити систему відеостеження за громадянами заради збору біометричних даних та особистої інформації, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить картка законопроєкту﻿ на сайті Верховної Ради.

Проект закону зареєстрували нардепи від фракції "Слуга народу" В’ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші ще у лютому, нід має назву "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки".

Народні обранці пропонують ідентифікувати громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та іншої інформації, до якої входять: ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Згідно з текстом проєкту, об’єктами відеомоніторингу будуть:

інформаційні об’єкти, до яких належать фізичні особи, а також транспортні засоби;

публічні місця;

території загального користування;

території, будівлі, споруди закладів освіти, охорони здоров’я та приміщення в них;

речі і предмети.

Ідентифікація інформаційного об’єкта "фізична особа" здійснюється на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу:

власне ім’я,

дата народження/смерті,

місце народження,

стать,

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи,

відомості про громадянство або його відсутність,

відцифрований образ обличчя особи,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспортного документа особи тощо.

Крім того, українці, персональні дані яких було внесено до систем відеомоніторингу, мають право ознайомитися з даними відносно себе, вимагати поновлення і виправлення інформації про себе та на забезпечення захисту своїх прав, якщо запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено.

Як повiдомлялось, з моменту запуску в Україні системи автофіксації порушень правил дорожнього руху, водії сплатили до бюджету штрафів на суму понад 2,1 мільярда гривень.