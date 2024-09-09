Нардепы предлагают ввести систему видеонаблюдения за украинцами в публичных местах

Законопроект 11031 предлагает ввести систему видеонаблюдения за гражданами ради сбора биометрических данных и личной информации, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует карта законопроекта﻿ на сайте Верховной Рады.

Проект закона зарегистрировали нардепы от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергей Кузьминых, Александр Бакумов и другие еще в феврале, нид называется "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности".

Народные избранники предлагают идентифицировать граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и другой информации, в которую входят: имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывания), оцифрованный образ лица лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Согласно тексту проекта, объектами видеомониторинга будут:

информационные объекты, к которым относятся физлица, а также транспортные средства;

публичные места;

территории общего использования;

территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;

вещи и предметы.

Идентификация информационного объекта "физическое лицо" осуществляется из определенного набора биометрических данных и такой информации о личности:

собственное имя,

дата рождения/смерти,

место рождения,

пол,

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица,

сведения о гражданстве или его отсутствии,

оцифрованный образ лица лица,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспортного документа лица и т.п.

Кроме того, украинцы, персональные данные которых были внесены в системы видеомониторинга, имеют право ознакомиться с данными относительно себя, требовать обновления и исправления информации о себе и на обеспечение защиты своих прав, если запрос или требование об исправлении своих персональных данных не удовлетворены.

Как сообщалось, с момента запуска в Украине системы автофиксации нарушений ПДД, водители уплатили в бюджет штрафов на сумму более 2,1 миллиарда гривен.