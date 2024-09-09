Нардепы предлагают ввести систему видеонаблюдения за украинцами в публичных местах
Законопроект 11031 предлагает ввести систему видеонаблюдения за гражданами ради сбора биометрических данных и личной информации, сообщает Деловая столица.
Об этом свидетельствует карта законопроекта на сайте Верховной Рады.
Проект закона зарегистрировали нардепы от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергей Кузьминых, Александр Бакумов и другие еще в феврале, нид называется "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности".
Народные избранники предлагают идентифицировать граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и другой информации, в которую входят: имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывания), оцифрованный образ лица лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Согласно тексту проекта, объектами видеомониторинга будут:
- информационные объекты, к которым относятся физлица, а также транспортные средства;
- публичные места;
- территории общего использования;
- территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;
- вещи и предметы.
Идентификация информационного объекта "физическое лицо" осуществляется из определенного набора биометрических данных и такой информации о личности:
- собственное имя,
- дата рождения/смерти,
- место рождения,
- пол,
- сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица,
- сведения о гражданстве или его отсутствии,
- оцифрованный образ лица лица,
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспортного документа лица и т.п.
Кроме того, украинцы, персональные данные которых были внесены в системы видеомониторинга, имеют право ознакомиться с данными относительно себя, требовать обновления и исправления информации о себе и на обеспечение защиты своих прав, если запрос или требование об исправлении своих персональных данных не удовлетворены.
Как сообщалось, с момента запуска в Украине системы автофиксации нарушений ПДД, водители уплатили в бюджет штрафов на сумму более 2,1 миллиарда гривен.