Найближчий часом відключень електрики не буде, але є умова – нардеп

Сьогодні в нашій енергосистемі немає дефіциту електроенергії. Якщо не буде нових ударів, то найближчим часом відключень не буде. Про це розповів народний депутат України із фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк, повідомляє Київ 24.

За його словами, 26 серпня було пошкоджено велику кількість малого та великого обладнання. З цієї причини діяли обмеження світла. Потрібно було два тижні, аби полагодити підстанції.

"Всі ці два тижні продовжувалися менш масовані атаки. Я сподіваюся, що найближчим часом буде без відключень" , – розповів він.

Сьогодні, за словами нардепа, в українській енергосистемі немає дефіциту. Він прогнозує, що на цьому тижні відключень не буде, за умови, що не буде нових ракетних атак по нашій інфраструктурі.