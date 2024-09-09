В ближайшее время отключений электричества не будет, но есть условие – нардеп

Сегодня у нашей энергосистемы нет дефицита электроэнергии. Если не будет новых ударов, то в ближайшее время отключений не последует. Об этом рассказал народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк, сообщает Київ 24.

По его словам, 26 августа было повреждено большое количество малого и крупного оборудования. По этой причине действовали ограничения света. Потребовалось две недели, чтобы починить подстанции.

"Все эти две недели продолжались менее массированные атаки. Я надеюсь, что в ближайшее время будет без отключений" , – рассказал он.

Сегодня, по словам нардепа, у украинской энергосистемы нет дефицита. Он прогнозирует, что на этой неделе отключений не будет при условии, что не будет новых ракетных атак по нашей инфраструктуре.