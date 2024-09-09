ЗСУ отримали ручні гранати українського виробництва – Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату – аналог радянської Ф-1. Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що раніше в України не було виробництва такого типу гранат.

"Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття" , – йдеться в повідомленні.

Також міністерство оборони України кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.