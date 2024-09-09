ВСУ получили ручные гранаты украинского производства – Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату – аналог советской Ф-1. Боеприпас украинского производства отвечает характеристикам средств ближнего боя современного образца.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Ранее у Украины не было производства такого типа гранат.

"Ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. В результате мощного действия применять ее необходимо только для укрытия" , – говорится в сообщении.

Также министерство обороны Украины кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже отлажено украинским производителем.