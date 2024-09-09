У Міносвіти пояснили, як у підручники потрапила мапа України без Криму

В електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти розмістили підручник для 7-го класу з української мови з виправленою піктограмою мапи України - українським Кримом. Про це йдеться в повідомленні міністерства освіти та науки України, повідомляє Укрінформ.

У міністерстві повідомили, що автори підручника, виданого друком з мапою України без Криму, Анастасія Онатій і Тарас Ткачук, пропонують провести у школах флешмоб "Домалюй Крим" та обговорити з учнями беззаперечну належність півострова до України і засудження його тимчасової окупації росіянами.

У МОН зауважили, що видавництво та авторський колектив визнали помилку і пояснили її появу недоглядом під час підготовки підручника до друку, а саме: зображення на фотостоці мало два шари - мапу України та Криму окремо, а через помилку під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення - мапа України без півострова.

Автори наголошують, що Крим є невіддільною частиною України і в підручнику є згадки про це.

Для проведення флешмобу автори пропонують виділити 10-15 хвилин на уроці української мови; домалювати з учнівством піктограму в підручнику; поговорити про Крим і його належність до України; обговорити інформаційні пастки, медіаграмотність і важливість визнавати власні помилки.

МОН спільно з Українським інститутом розвитку з метою виявлення недоліків на ранніх етапах підготовки підручників, підвищення якості навчальних книг та уникнення технічних помилок у них, з цього навчального року проводить апробацію підручників у школах перед друком.

Крім того, міністерство регулярно повідомлятиме про її результати на сайті та сторінках у соцмережах.