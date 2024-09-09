В Минобразования объяснили, как в учебники попала карта Украины без Крыма

В электронной библиотеке Института модернизации содержания образования разместили учебник для 7-го класса по украинскому языку с исправленным значком карты Украины – украинским Крымом. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины, сообщает Укринформ.

В министерстве сообщили, что авторы учебника, изданного печатью с картой Украины без Крыма, Анастасия Онатий и Тарас Ткачук, предлагают провести в школах флешмоб "Дорисуй Крым" и обсудить с учениками безоговорочную принадлежность полуострова к Украине и осуждение его временной оккупации россиянами.

В МОН отметили, что издательство и авторский коллектив признали ошибку и объяснили ее появление упущением во время подготовки учебника к печати, а именно: изображение на фотостоке имело два слоя - карту Украины и Крыма отдельно, а из-за ошибки во время верстки в учебник попал только один слой изображения – карта Украины без полуострова.

Авторы отмечают, что Крым является неотъемлемой частью Украины и в учебнике есть упоминания об этом.

Для проведения флешмоба авторы предлагают выделить 10-15 минут на уроке украинского языка; дорисовать с ученичеством значок в учебнике; поговорить о Крыме и его принадлежности к Украине; обсудить информационные ловушки, медиаграмотность и важность признавать ошибки.

МОН совместно с Украинским институтом развития с целью выявления недостатков на ранних этапах подготовки учебников, повышения качества учебных книг и ухода от технических ошибок в них, с этого учебного года проводит апробацию учебников в школах перед печатью.

Кроме того, министерство будет регулярно сообщать о ее результатах на сайте и страницах в соцсетях.