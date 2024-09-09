Як довго триватиме осіння стабільність на валютному ринку

Міжнародні резерви України зросли. Станом на 1 вересня 2024 року вони склали 42,33 млрд доларів США, збільшившись за серпень на 13,7%. Ні, жодних економічних чудес у серпні не сталося. Просто Україна отримала 4,55 млрд доларів США від Європейського союзу в рамках програми Ukraine Facility і ще 3,9 млрд доларів США від Світового банку.

Що це означає для України загалом та економіки зокрема? По-перше, як було заявлено на сайті НБУ, це забезпечить фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту. Резерви вважаються достатніми, якщо їх вистачає для фінансування 3 місяців, а тут майже вдвічі більше. По-друге, це означає, що Національний банк може й надалі безперешкодно здійснювати валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку, продаючи величезні суми валюти, забезпечуючи нею імпортерів та підтримуючи таким нехитрим способом відносно стабільний курс долара до національної валюти – гривні.

Як бачимо, стабільність курсу безпосередньо залежить від обсягів та своєчасності надходження фінансової допомоги з-за кордону. І коли заходять гроші на валютні рахунки, НБУ може навіть трохи побешкетувати. Саме так фінансисти сприйняли поведінку регулятора на міжбанку минулого тижня, коли за рахунок збільшення обсягу інтервенцій майже до 800 млн доларів за тиждень Нацбанк «притис» курс безготівкового долара нижче за плінтус, опустивши його до 40,92 грн на позиції «бід» і 40, 95 грн на позиції «оффер». Тривало це «свято життя» недовго: вже в понеділок 9 вересня котирування повернулися назад і на обід склали 41,14/41,15 (відповідно, «бід»/«оффер»).

Подейкують, що подібний демарш із курсом Нацбанк організував спеціально до приїзду чергової технічної місії МВФ. З одного боку, продемонстрували «ринок», за якого курс національної валюти може не лише падати, а й зміцнюватися. Злі язики кажуть, що варто Нацбанку не вийти з інтервенцією хоча б один день, і курс може полетіти на 50 копійок нагору, якщо не більше. З іншого боку, курс 41 за безготівковий долар може стати базою для розрахунку прогнозної девальвації гривні. Не секрет, що одна із вимог Міжнародного валютного фонду – подальше ослаблення української національної валюти. І одна справа рахувати від 41,50-41,70, а інша – від 41,00.

Так чи інакше, але котирування на міжбанку останні тижні малюють «американські гірки». Водночас, готівковий курс долара в Україні демонструє небачену за час повномасштабного вторгнення стабільність. Вже майже місяць цінники на продаж готівкового «американця» не виходять за межі вузького діапазону 41,30-41,50 грн, дедалі слабше реагуючи на те, що відбувається на міжбанку.

Втім, один фактор для занепокоєння все ж таки з'явився. Нещодавно Національний банк ввів ліміт на карткові перекази (P2P та C2C-перекази) у розмірі 150 000 грн на місяць. Обмеження розпочнуть діяти з 1 жовтня 2024 року. Але регулятору цього замало. Як стало відомо порталу «Курс України», НБУ «рекомендує» банкам прив'язати ліміт операцій з карткових рахунків до зазначених та підтверджених клієнтом доходів. Звичайно, банкіри не стануть самі «стріляти собі в ногу» і вводити подібне, але тенденція намічається поганою. І приведе це до очікуваного виносу грошей із банків та відходу їх у тінь. А там – на валютний ринок та у тверду валюту.

А тому відповідь, як довго триватиме осіння стабільність курсу долара в Україні, зараз лежить у площині здорового глузду чиновників з Інститутської, 9. Якщо ж мета - спровокувати черговий валютний ажіотаж, то вони для цього роблять правильно…

Коли стаття вже готувалася до друку, стало відомо, що Національний банк спростував інформацію, опубліковану на його офіційній сторінці в мережі Facebook. Що ж, це тішить.