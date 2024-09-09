Как долго продлится осенняя стабильность на валютном рынке

Международные резервы Украины выросли. Состоянием на 1 сентября 2024 года они составили 42,33 млрд долларов США, увеличившись за август на 13,7%. Нет, никаких экономических чудес в августе не произошло. Просто Украина получила 4,55 млрд долларов США от Европейского союза в рамках программы Ukraine Facility и еще 3,9 млрд долларов США от Всемирного банка.

Что это означает для Украины в целом и экономики в частности? Во-первых, как было заявлено на сайте НБУ﻿, это обеспечит финансирование 5,4 месяца будущего импорта. Резервы считаются достаточными, если их хватает для финансирования 3 месяцев, а тут почти в 2 раза больше. Во-вторых, это означает, что Национальный банк может и далее беспрепятственно осуществлять валютные интервенции на межбанковском валютном рынке, продавая огромные суммы валюты, обеспечивая ею импортеров и поддерживая таким незамысловатым способом относительно стабильный курс доллара к национальной валюте – гривне.

Как видим, стабильность курса напрямую зависит от объемов и своевременности поступления финансовой помощи из-за рубежа. И когда заходят деньги на валютные счета, НБУ может даже немного «пошалить». Именно так финансисты восприняли поведение регулятора на межбанке на прошлой неделе, когда за счет увеличения объема интервенций почти до 800 млн долларов за неделю Нацбанк «придавил» курс безналичного доллара ниже плинтуса, опустив его до 40,92 грн на позиции «бид» и 40,95 грн на позиции «оффер». Длился этот «праздник жизни» недолго: уже в понедельник 9 сентября котировки вернулись обратно и к обеду составили 41,14/41,15 (соответственно, «бид»/«оффер»).

Поговаривают, что подобный демарш с курсом Нацбанк организовал специально к приезду очередной технической миссии МВФ. С одной стороны, продемонстрировали «рынок», при котором курс национальной валюты может не только падать, но и укрепляться. Злые языки говорят, что стоит Нацбанку не выйти с интервенцией хотя бы один день, и курс может улететь на 50 копеек вверх, если не больше. С другой, курс 41 за безналичный доллар может стать базой для расчета прогнозной девальвации гривны. Не секрет, что одно из требований Международного валютного фонда – дальнейшее ослабление украинской национальной валюты. И одно дело считать от 41,50-41,70, а другое – от 41,00.

Так или иначе, но котировки на межбанке последние недели рисуют «американские горки». В то же время наличный курс доллара в Украине демонстрирует невиданную за время полномасштабного вторжения стабильность. Уже почти месяц ценники на продажу наличного «американца» не выходят за пределы узкого диапазона 41,30-41,50 грн, все слабее реагируя на то, что происходит на межбанке.

Впрочем, один фактор для беспокойства все же появился. Не так давно Национальный банк ввел лимит на карточные переводы (P2P и C2C-переводы) в размере 150 000 грн в месяц. Ограничения начнут действовать с 1 октября 2024 года. Но регулятору этого мало. Как стало известно порталу «Курс Украины», НБУ «рекомендует» банкам привязать лимит операций по карточным счетам к указанным и подтвержденным клиентом доходам. Конечно, банкиры не станут сами «стрелять себе в ногу» и вводить подобное, но тенденция намечается нехорошая. И приведет это к ожидаемому выносу денег из банков и уходу их в тень. А там – на валютный рынок и в твердую валюту.

А поэтому ответ, как долго продлится осенняя стабильность курса доллара в Украине, сейчас лежит в плоскости здравого смысла чиновников с Институтской, 9. Если же цель - спровоцировать очередной валютный ажиотаж, то они для этого все делают правильно…

Когда статья уже готовилась к печати, стало известно, что Национальный банк опроверг информацию, опубликованную на его же официальной странице в сети Facebook. Что ж, это радует.