У Нацбанку спростували запровадження додаткових лімітів за рахунками клієнтів

Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів, повідомляє Економічна правда.

Як йдеться в повідомленні НБУ, банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ

"Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть" , - розповіли в пресслужбі НБУ.

Нагадаємо, національний банк України встановив нові обмеження на операції за кордоном із використанням платіжних карток українських банків з 10 вересня. Відтепер, щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном для операцій із коштовностями, годинниками, ювелірними виробами та монетами становитиме 100 тисяч гривень.

Це стосується операцій із кодами торговця 5094 (коштовне каміння та ювелірні вироби), 5944 (годинники та срібні вироби) та 5972 (магазини монет і марок). Ліміт відповідає обмеженням, які вже діють для розрахунків платіжними картками за рахунками в національній валюті.

Також встановлено окремий ліміт у 500 тисяч гривень на місяць для операцій з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном (код торговця 6513).

Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті, для оплати низки товарів та послуг.