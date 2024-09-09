В Нацбанке опровергли введение дополнительных лимитов по счетам клиентов

Национальный банк Украины пока не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов, сообщает Экономическая правда.

Как говорится в сообщении НБУ, банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ

"Сегодня медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы "хочет установить лимиты, равные доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать" , - рассказали в пресс-службе НБУ.

Нагадаємо, національний банк України встановив нові обмеження на операції за кордоном із використанням платіжних карток українських банків з 10 вересня. Відтепер, щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном для операцій із коштовностями, годинниками, ювелірними виробами та монетами становитиме 100 тисяч гривень.

Это касается операций с кодами торговца 5094 (драгоценные камни и ювелирные изделия), 5944 (часы и серебряные изделия) и 5972 (магазины монет и марок). Лимит соответствует ограничениям, которые уже действуют для расчетов платежными картами по счетам в национальной валюте.

Также установлен отдельный лимит в 500 тысяч гривен в месяц для операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом (код торговца 6513).

Усиление ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг.