У російському Підмосков'ї розбився літак-амфібія, є загиблі

У Московській області Росії розбився літак. Про це інформують місцеві медіа та посадовці, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, за попередніми даними Московської міжрегіональної транспортної прокуратури, літак-амфібія RA1240G розбився поблизу аеродрому Ватуліно в місті Руза.

«Літак-амфібія «Алекс-251» розбився під підмосковною Рузою. Два пілоти загинули. Пожежа не виникла, на землі жертв і руйнувань немає» , – повідомили пропагандисти російського агентства ТАСС із посиланням на оперативні служби.

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