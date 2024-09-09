В российском Подмосковье разбился самолет-амфибия, есть погибшие

В Московской области России разбился самолет. Об этом информируют местные медиа и чиновники, сообщает Радио Свобода.

В частности, по предварительным данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, самолет-амфибия RA1240G разбился у аэродрома Ватулино в городе Руза.

«Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился под подмосковной Рузой. Два пилота погибли. Пожар не возник, на земле жертв и разрушений нет» , – сообщили пропагандисты российского агентства ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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