Орбан анонсував продовження своєї "миротворчої місії" у вересні - ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що його так звана "миротворча місія" щодо повномасштабної війни в Україні триває. У вересні можлива її "ефектна" поява. З посиланням на угорське видання ATV, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Щодо "миротворчої місії" Орбан розповів під час пікніку в Кьоцеї. Під час розмови з журналістами, він відзначив, що його місія є "безперервною".