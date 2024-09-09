Орбан анонсував продовження своєї "миротворчої місії" у вересні - ЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що його так звана "миротворча місія" щодо повномасштабної війни в Україні триває. У вересні можлива її "ефектна" поява. З посиланням на угорське видання ATV, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Щодо "миротворчої місії" Орбан розповів під час пікніку в Кьоцеї. Під час розмови з журналістами, він відзначив, що його місія є "безперервною".
"Він працював над нею влітку, і натякнув, що у вересні буде "ефектна" її ("миротворчої місії", - ред.) поява, але ніякої конкретики не надав", - пише видання.