Орбан анонсировал продолжение своей "миротворческой миссии" в сентябре - СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что его так называемая "миротворческая миссия" по полномасштабной войне в Украине продолжается. В сентябре возможно ее "эффектное" появление. Со ссылкой на венгерское издание ATV, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
О "миротворческой миссии" Орбан рассказал во время пикника в Кьоцее. Во время разговора с журналистами, он отметил, что его миссия является "непрерывной".
"Он работал над ней летом, и намекнул, что в сентябре будет "эффектное" ее ("миротворческой миссии", - ред.) появление, но никакой конкретики не предоставил", - пишет издание.