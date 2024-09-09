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Орбан анонсировал продолжение своей "миротворческой миссии" в сентябре - СМИ

Орбан анонсировал продолжение своей "миротворческой миссии" в сентябре - СМИ
Фото: facebook.com/orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что его так называемая "миротворческая миссия" по полномасштабной войне в Украине продолжается. В сентябре возможно ее "эффектное" появление.﻿ Со ссылкой на венгерское издание ATV, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

О "миротворческой миссии" Орбан рассказал во время пикника в Кьоцее. Во время разговора с журналистами, он отметил, что его миссия является "непрерывной".

"Он работал над ней летом, и намекнул, что в сентябре будет "эффектное" ее ("миротворческой миссии", - ред.﻿) появление, но никакой конкретики не предоставил", - пишет издание.

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