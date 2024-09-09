Сі Цзіньпін закликав до політичного врегулювання війни в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. На зустрічі китайський лідер закликав створити умови для політичного врегулювання війни в Україні.﻿ З посиланням на Xinhua, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зазначається, що Сі та Стере обговорили на зустрічі і питання війни в Україні.

"Сі підкреслив, що Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, продовжуватиме переконувати і сприяти переговорам, а також відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи в Україні" , - сказано у повідомленні.

Сі сподівається, що всі сторони працюватимуть разом через діалог для накопичення сприятливих умов для політичного врегулювання війни.