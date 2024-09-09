Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию войны в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. На встрече китайский лидер призвал создать условия для политического урегулирования войны в Украине.﻿ Со ссылкой на Xinhua, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Отмечается, что Си и Стере обсудили встречи и вопросы войны в Украине.

"Си подчеркнул, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, будет продолжать убеждать и способствовать переговорам, а также играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса в Украине" , - говорится в сообщении.

Си надеется, что все стороны будут работать вместе через диалог для накопления благоприятных условий для политического урегулирования войны.