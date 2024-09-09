У ЄС заявили, що мають докази постачання Іраном балістики до РФ

Європейський Союз отримав інформацію про те, що Іран надав Росії балістичні ракети, заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. З посиланням на Deutsche Welle, повідомляє Ліга.net.

"У нас є перевірена інформація, надана союзниками про постачання іранських балістичних ракет до Росії" , - сказав Стано.

За його словами, якщо постачання ракет підтвердиться, то це означатиме "істотну матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України".

"Одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Брюссель відповість швидко та в координації з міжнародними партнерами, включно з новими та значними обмежувальними заходами проти Ірану" , – резюмував речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу.