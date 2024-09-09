В ЕС заявили, что имеют доказательства поставки Ираном баллистики в РФ

Европейский Союз получил информацию о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты, заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Со ссылкой на Deutsche Welle, сообщает Лига.net.

"У нас есть проверенная информация, предоставленная союзниками о поставках иранских баллистических ракет в Россию" , – сказал Стано.

По его словам, если поставки ракет подтвердятся, то это будет означать "существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины".