В ЕС заявили, что имеют доказательства поставки Ираном баллистики в РФ
Европейский Союз получил информацию о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты, заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Со ссылкой на Deutsche Welle, сообщает Лига.net.
"У нас есть проверенная информация, предоставленная союзниками о поставках иранских баллистических ракет в Россию", – сказал Стано.
По его словам, если поставки ракет подтвердятся, то это будет означать "существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины".
"Единогласная позиция лидеров ЕС всегда была четкой. Брюссель ответит быстро и в координации с международными партнерами, включая новые и значительные ограничительные меры против Ирана", — резюмировал спикер внешнеполитической службы Евросоюза.