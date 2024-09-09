У комітеті ВР розповіли, чи найближчим часом відключатимуть світло

Член комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив, що найближчим часом графіки стабілізаційних відключень електроенергії не застосовуватимуться, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я думаю, що найближчий час ми пройдемо без відключень. Але, якщо не буде нових ракетних атак по інфраструктурі" , - розповів він.

За його словами, нині немає значного дефіциту електроенергії в українській енергетичній системі.