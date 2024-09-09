В комитете ВР рассказали, будут ли в ближайшее время отключать свет

Член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что в ближайшее время графики стабилизационных отключений электроэнергии применяться не будут, сообщает Зеркало недели.

"Я думаю, что в ближайшее время мы пройдем без отключений. Но если не будет новых ракетных атак по инфраструктуре" , - рассказал он.

По его словам, сейчас отсутствует значительный дефицит электроэнергии в украинской энергетической системе.