В комитете ВР рассказали, будут ли в ближайшее время отключать свет
Член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что в ближайшее время графики стабилизационных отключений электроэнергии применяться не будут, сообщает Зеркало недели.
"Я думаю, что в ближайшее время мы пройдем без отключений. Но если не будет новых ракетных атак по инфраструктуре", - рассказал он.
По его словам, сейчас отсутствует значительный дефицит электроэнергии в украинской энергетической системе.