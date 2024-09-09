В уряді ФРН сказали яким має бути мир між Україною та РФ

Процес досягнення миру в Україні є дуже важким, але його започатковано, і є розуміння, що мир не повинен бути продиктований Кремлем.﻿ Про це заявив на брифінгу речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.

Гебештрайт підкреслив, що мирний процес триває вже «відносно довго», він був ініційований Президентом України Володимиром Зеленським. Улітку в Швейцарії пройшла мирна конференція, участь у якій взяли понад 100 країн, і на ній було домовлено про проведення другого Саміту миру, нагадав речник.

«І було спільне відчуття, визнання, консенсус, що наступна зустріч має пройти за участі Росії. Наразі відбуваються зусилля (щодо скликання другого саміту - ред.), хоча я не можу назвати дату. Але в усьому світі є розуміння, що ця війна має завершитися якнайскоріше, і Україна дуже прагне цього» , - сказав офіційний представник уряду ФРН.

Він підкреслив: усім зрозуміло, що мир має бути справедливим, не мир під диктатом, не може йтися про те, що Україна має «викинути білий прапор» чи про те, щоби про Україну говорили без участі України. Не йдеться про те, щоби надати Росії паузу передихнути та з новими силами знову атакувати, як це вже було. Не може йтися, в принципі, також про замороження ситуації, яка склалася, Росія має вивести війська.

Персоною, яка може закінчити війну негайно, є російський президент, який уже 2,5 роки веде агресивну війну, яка має «гігантську ціну» для самої Росії, але насамперед для України, а також для тих, хто Україну підтримують, наголосив речник.

Гебештрайт запевнив, що Берлін перебуває в постійному обміні думками з Україною, зі США, європейськими партнерами тощо. Однак час, аби канцлер Олаф Шольц поговорив напряму з президентом РФ, поки не настав, хоча глава німецького уряду неодноразово заявляв, що готовий буде зателефонувати Путіну, коли той насправді буде налаштований на конструктивні переговори.