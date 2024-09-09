В правительстве ФРГ сказали каким должен быть мир между Украиной и РФ

Процесс достижения мира в Украине очень тяжелый, но он начат, и есть понимание, что мир не должен быть продиктован Кремлем. Об этом заявил на брифинге спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

Гебештрайт подчеркнул, что мирный процесс продолжается уже "относительно долго", он был инициирован Президентом Украины Владимиром Зеленским. Летом в Швейцарии прошла мирная конференция, в которой приняли участие более 100 стран, и на ней было договорено о проведении второго Саммита мира, напомнил спикер.

«И было общее чувство, признание, консенсус, что следующая встреча должна пройти с участием России. Сейчас проходят усилия (по созыву второго саммита – ред.), хотя я не могу назвать дату. Но во всем мире есть понимание, что эта война должна завершиться как можно скорее, и Украина очень стремится к этому» , - сказал официальный представитель правительства ФРГ.

Он подчеркнул: всем понятно, что мир должен быть справедливым, не мир под диктатом, речь не может идти о том, что Украина должна «выбросить белый флаг» или о том, чтобы об Украине говорили без участия Украины. Речь не идет о том, чтобы предоставить России паузу передохнуть и с новыми силами снова атаковать, как это уже было. Речь не может идти, в принципе, также о заморозке сложившейся ситуации, Россия должна вывести войска.

Персоной, которая может закончить войну немедленно, является российский президент, который уже 2,5 года ведет агрессивную войну, имеющую «гигантскую цену» для самой России, но прежде всего для Украины, а также для тех, кто поддерживает Украину, подчеркнул спикер.

Гебештрайт заверил, что Берлин находится в постоянном обмене мнениями с Украиной, США, европейскими партнерами и тому подобное. Однако время, чтобы канцлер Олаф Шольц поговорил напрямую с президентом РФ, пока не наступило, хотя глава немецкого правительства неоднократно заявлял, что готов будет позвонить Путину, когда тот действительно будет настроен на конструктивные переговоры.