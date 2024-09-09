Опитування показало, що більшість українців вважає телемарафон неактуальним

Більше половини українців погоджуються із тезою, що національний телемарафон втратив свою актуальність, повідомляє Українська правда.

Про це говорять результати соціологічного опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 8 по 15 серпня 2024 року.

"Абсолютно погоджуються з тезою про втрату актуальності формату телемарафону 35% українців. Ще близько 16% громадян скоріше підтримують таку позицію" , - йдеться у повідомленні.

"У регіональному розрізі опитування зафіксувало певні відмінності. Південні регіони України мають менш негативне ставлення до телемарафону, тоді як показники інших регіонів майже не відрізняються" , - йдеться у результатах.

chesno.org

Зовсім не погоджуються із тим, що телемарафон втратив актуальність, лише менше 8% опитаних.

Опитано було 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.