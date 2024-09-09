Опрос показал, что большая часть украинцев считает телемарафон неактуальным
Более половины украинцев согласны с тезисом, что национальный телемарафон потерял свою актуальность, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят результаты социологического опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу Движения ЧЕСТНО с 8 по 15 августа 2024 года
"Абсолютно согласны с тезисом о потере актуальности формата телемарафона 35% украинцев. Еще около 16% граждан скорее поддерживают такую позицию", - говорится в сообщении.
"В региональном разрезе опрос зафиксировал определенные различия. Южные регионы Украины имеют менее негативное отношение к телемарафону, тогда как показатели других регионов почти не отличаются", - говорится в результатах.
Совсем не согласны с тем, что телемарафон потерял актуальность, только менее 8% опрошенных.
Опрошено было 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.