Опрос показал, что большая часть украинцев считает телемарафон неактуальным

Более половины украинцев согласны с тезисом, что национальный телемарафон потерял свою актуальность, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят результаты социологического опроса, который провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу Движения ЧЕСТНО с 8 по 15 августа 2024 года

"Абсолютно согласны с тезисом о потере актуальности формата телемарафона 35% украинцев. Еще около 16% граждан скорее поддерживают такую позицию" , - говорится в сообщении.

"В региональном разрезе опрос зафиксировал определенные различия. Южные регионы Украины имеют менее негативное отношение к телемарафону, тогда как показатели других регионов почти не отличаются" , - говорится в результатах.

chesno.org

Совсем не согласны с тем, что телемарафон потерял актуальность, только менее 8% опрошенных.

Опрошено было 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.