У Румунії біля кордону з Україною знайшли уламки дрону РФ
Уламки російського безпілотника виявили в румунському повіті Тулча, що біля кордону з Україною. Їх передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами". З посиланням на Міністерство національної оборони Румунії, повідомляє Європейська правда.
Фахівці румунського Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча.
Їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".
"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях (села. – Ред.) Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", – йдеться в повідомленні.
У Міністерстві оборони Румунії підкреслили, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.