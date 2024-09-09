У Румунії біля кордону з Україною знайшли уламки дрону РФ

Уламки російського безпілотника виявили в румунському повіті Тулча, що біля кордону з Україною. Їх передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".﻿﻿ ﻿З посиланням на Міністерство національної оборони Румунії, повідомляє Європейська правда.

Фахівці румунського Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча.

Їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".

"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях (села. – Ред.) Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння" , – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони Румунії підкреслили, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.