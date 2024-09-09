В Румынии возле границы с Украиной нашли обломки дрона РФ

Обломки российского беспилотника обнаружили в румынском уезде Тулча, что у границы с Украиной. Их передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".﻿﻿ Со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии, сообщает Европейская правда.

Специалисты румынского Минобороны, разведывательной службы и Министерства внутренних дел "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча.

Их теперь передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях (села. – Ред.) Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения" , – говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что обломки нашли за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.