Енергетики повідомили, що у вівторок відключень світла не буде
У вівторок, 10 вересня, в Україні знову світло буде протягом всього дня. Водночас українців просять економити електроенергію. З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.
"Завтра, 10 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - сказано у повідомленні.
Українців закликають економно використовувати електроенергію та уникати одночасного ввімкнення кількох потужних приладів, особливо у вечірні години з 18:00 до 22:00.
Варто також нагадати, що після масштабного обстрілу 26 серпня в Україні вже четвертий день поспіль не застосовуються графіки відключень світла.