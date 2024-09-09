Енергетики повідомили, що у вівторок відключень світла не буде

У вівторок, 10 вересня, в Україні знову світло буде протягом всього дня. Водночас українців просять економити електроенергію.﻿ З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Завтра, 10 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується" , - сказано у повідомленні.

Українців закликають економно використовувати електроенергію та уникати одночасного ввімкнення кількох потужних приладів, особливо у вечірні години з 18:00 до 22:00.

Варто також нагадати, що після масштабного обстрілу 26 серпня в Україні вже четвертий день поспіль не застосовуються графіки відключень світла.