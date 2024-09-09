Энергетики сообщили, что во вторник отключений света не будет

Во вторник, 10 сентября, в Украине снова свет будет в течение всего дня. В то же время, украинцев просят экономить электроэнергию.﻿ Со ссылкой на " Укрэнерго ", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Завтра, 10 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется" , - говорится в сообщении.

Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения нескольких мощных приборов, особенно вечером с 18:00 до 22:00.

Следует также напомнить, что после масштабных обстрелов 26 августа в Украине уже четвертый день подряд не применяются графики отключений света.