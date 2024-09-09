Вірменія та Євросоюз почали переговори про безвізовий режим

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив початок переговорів щодо перегляду візового режиму між Вірменією та Євросоюзом. Це відбулося 9 вересня на зустрічі із заступником голови Єврокомісії Маргарітісом Схінасом.

«Я радий, що у наших відносинах є відчутні зміни: розпочинаються переговори щодо лібералізації візового режиму, ухвалене рішення підтримати Республіку Вірменія Європейським фондом миру, що ми високо цінуємо» , – сказав Пашинян.

Він зазначив, що у Вірменії «тривають дискусії» щодо можливості вступу країни до Євросоюзу.

«Необхідно підійти до цієї теми докладно і комплексно. Тут важливо прислухатися до спостережень і порад наших партнерів із ЄС» , – додав політик.

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