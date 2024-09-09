Армения и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил начало переговоров по пересмотру визового режима между Арменией и Евросоюзом. Это произошло 9 сентября на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.

«Я рад, что в наших отношениях есть ощутимые изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим» , - сказал Пашинян.

Он отметил, что в Армении «продолжаются дискуссии» о возможности вступления страны в Евросоюз.

«Необходимо подойти к этой теме подробно и комплексно. Здесь важно прислушиваться к наблюдениям и советам наших партнеров из ЕС» , – добавил политик.

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