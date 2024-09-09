Зеленський назвав напрямки фронту, де РФ має втратити боєздатність

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 вересня, заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зокрема, йшлося про Покровський та Курахівський напрямки.﻿ З посиланням на вечірнє звернення президента, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Зеленського, він заслухав детальну доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Доповідь стосувалась донецьких напрямків.

"Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та справді стійко відбивають російські штурми й відновлюють наші позиції. Це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський - саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності" , - заявив Зеленський.

Також Сирський доповів щодо оборони Харківської області та щодо операції ЗСУ на території Росії - у Курській області.